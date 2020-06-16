محافظ جنوب سيناء ومدير الأمن يتفقدان أعمال تطوير مبنى ديوان المحافظة

أجرى خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمد خريصة، مدير أمن جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بمدينة الطور، لمتابعة تنفيذ الأعمال الجارية بتطوير مبنى ديوان عام المحافظة، بحضور اللواء نادر عشماوي السكرتير عام، واللواء محمد الوصيف السكرتير المساعد، واللواء محمود عيسى مستشار المحافظ المشروعات القومية بالمحافظة.

وتضمنت أعمال التطوير رفع كفاءة قاعة المجلس التنفيذي، لتواكب سعة العمل أثناء الاجتماعات الهامة، وتزويدها بكافة الأجهزة الإلكترونية الحديثة من شاشات عرض ووسائل اتصال، لسهولة العمل في الحكومة الإلكترونية وشبكات الـvpn.

وأكد فودة استمرار العمل بالمشروعات في جميع المدن، وإنهاء كافة المشروعات طبقا لبرنامجها الزمنية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة وصحة العمال.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى إزالة عدد من المتاريس الأسمنتية بالطرق، وفتح محاور طريق شارع مجلس مدينة شرم الشيخ، المتجه لشارع الخزان وشارع البنوك والمؤدى إلى منزل ومطلع الهضبة، وذلك من أجل التيسير على المواطنين، وسيجرى فتح جميع الشوارع التي جرى إغلاقها منذ سنين، خلال فترة الانفلات الأمني التي كانت تمر بها البلاد.