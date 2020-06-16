الكويت: تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي لمخططاته بضم أراض الضفة المحتلة مستفز وعدواني

أكدت دولة الكويت اليوم الثلاثاء أن تنفيذ "الاحتلال الإسرائيلي لمخططاته بضم أراض من الضفة الغربية المحتلة، وفرض السيادة على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت عمل مستفز وعدواني وباطل قانونيا".



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية ( كونا) اليوم عن المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية السفير جمال الغنيم قوله خلال كلمة القاها في جنيف امس أمام مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة ، إن أي تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ويمثل تقويضا للجهود الدولية الهادفة إلى إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.



وشدد الغنيم على أن دعم دولة الكويت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة يعد من الثوابت الأساسية في سياستها الخارجية ، مضيفا أن "القضية الفلسطينية ستبقى على رأس أولوياتنا وأن الدعم الكويتي مستمر حتى يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلةوقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضيها وعاصمتها القدس الشرقية وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربيةومبدأ حل الدولتين".



ونبه إلى مسؤولية المجتمع الدولي في إدراك مدى التصعيد الخطير الذي تشكله هذه التهديدات والاستفزازات الإسرائيلية بالضم كونها تهدد كافة الجهود التي بذلت لإقامة سلام شامل وعادل ودائم في المنطقة ذلك لأن هذه التهديدات والاستفزازات الإسرائيلية بالضم ستعود بالمنطقة إلى دوامة العنف وحالة عدم الاستقرار السياسي والعسكري.



ولفت السفير الكويتي إلى دور مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المُطالب الآن أكثر من أي وقت مضى لتفعيل الآليات القانونية لضمان مساءلة إسرائيل ومحاسبتها عن استمرار انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني منعا من إفلات إسرائيل من العقاب.