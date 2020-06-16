الاحتلال الإسرائيلي يهاجم نقاطا حدودية شرق قطاع غزة بقذائف مدفعية

غزة - د ب أ

هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، نقاطا حدودية شرق قطاع غزة بقذائف مدفعية بعد وقت قصير من إعلانه عن إطلاق قذيفة على جنوب إسرائيل.

وذكرت مصادر فلسطينية أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف على مواقع رصد تابعة لحركة "حماس" على السياج الحدودي مع قطاع غزة دون وقوع إصابات.

وقبل ذلك أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل دون أن يتحدث عن وقوع إصابات أو أضرار، ولم تعلن أي جهة فلسطينية المسؤولية عن إطلاق القذيفة.

وهذه أول مرة يتم فيها إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل منذ الخامس من الشهر الماضي والثانية خلال أكثر من ثلاثة أشهر.