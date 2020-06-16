حسام حسني: أصبح هناك وعي مجتمعي تجاه أزمة كورونا في مصر

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الأرقام الهاتفية الساخنة التابعة لوزارة الصحة المخصصة لتواصل المرضى وحالات الاشتباه بكورونا، هدفها توجيه المريض لأقرب مكان لتقييم حالته الصحية، وليس التشخيص.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء أمس الاثنين، أنه أصبح هناك وعي مجتمعي تجاه أزمة كورونا في مصر، متابعًا أن المواطنين بدأوا يلتزمون بوسائل الوقاية، وارتداء الكمامات.

وكرر التأكيد على أن فيروس كورونا أصبح أقوى ولكن انتشاره أسرع، مشيرًا إلى أن عدد كبير من المصابين في الفترة الأخيرة حالاتهم بسيطة، وهناك استجابة للعلاج في العزل المنزلي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، و97 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 46289 حالة، و1672 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 13732 حالة، من ضمنهم 12329 متعافيًا.