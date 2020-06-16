الصحة: تجاوزنا 6 آلاف متبرع ببلازما دم لمتعافين من كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن عدد المتبرعين ببلازما الدم للمتعافين من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» تجاوز ستة آلاف متبرع داخل بنوك الدم، مشيرًا إلى أن بنوك الدم استقبلت اليوم أول متبرع من محافظة الفيوم.

وأضاف «مجاهد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن حملة التبرع ببلازما الدم للمتعافين حققت نتائج إيجابية ومبشرة، لافتًا إلى عقد شراكة بين الوزارة وموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لتنظيم عملية التبرع بالدم.

ولفت إلى أن مصر هي الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تطلق هذه الحملة بالتعاون مع «فيسبوك»، والثانية على مستوى القارة الإفريقية، قائلًا إن عدد طلبات التبرع تجاوز 200 ألف طلب.

وأشار متحدث وزارة الصحة إلى تخصيص الخط الساخن 15366 للتبرع بالدم والاستفسار عن آليات التبرع داخل محافظة القاهرة، متابعًا أن العمل به سيتم تباعًا في باقي المحافظات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1567 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، و94 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 47 ألفًا و856.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 14 ألفًا و144، من ضمنهم 12 ألفًا و730 متعافيًا.