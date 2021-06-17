وزيرة البيئة: مصر لديها خطة طموحة للتوسع في إنتاج الطاقة الشمسية وتحويل عمل المركبات بالطاقة النظيفة

أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن مصر لديها خطة طموحة للتوسع في إنتاج الطاقة الشمسية والرياح ومبادرة تحويل المركبات لكي تعمل بالطاقة النظيفة، مشيرة إلى أن عام 2015 كان فارقا في تغيرات المناخ.

وقالت وزيرة البيئة ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة (صدي البلد) الفضائية لبرنامج (على مسئوليتي) مع الإعلامي أحمد موسي مساء اليوم الأربعاء - إنه جرى وضع المسئولية على الدول المتقدمة في التغيرات المناخية والعمل على خفض درجة حرارة الأرض، مشيرة إلى أن مصر لعبت دورا مهما وبارزا في هذا الاتجاه لقارة إفريقيا، موضحة أن القارة لم تضع مطالب محددة قبل ذلك فيما يتعلق بموضوع التغيرات المناخية.

وثمنت الوزيرة لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بالمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لتغير المناخ جون كيري ومناقشة التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن المبعوث الأمريكي أوصل رسالة مفادها بأن "اليوم توجد إرادة لإنجاز هذا الملف، وخاصة أن مصر دولة مهمة في القارة في ملف التغيرات المناخية".

وكشفت وزيرة البيئة عن عقد مؤتمر "تغير المناخ" في شهر نوفمبر عام 2022 وأنه سيكون مهما للقارة الإفريقية، مؤكدة أن مصر مستمرة في نقل رسالة إفريقيا للعالم لمواجهة التغيرات المناخية.

وقالت الوزيرة إنه جاري العمل على إعادة تأهيل البحيرات لمواجهة التغيرات المناخية ، كما أنه ستتم زارعة المحاصيل القادرة على استيعاب درجات الحرارة العالية، معلنة أنه جرى الحصول على منحة قدرها 34 مليون دولار لحماية البيئة الخضراء.