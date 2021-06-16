قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، إن افتتاح المتحف المصري الكبير كان مخططًا بحلول نهاية العام الجاري، لافتة إلى أن الحدث عالمي يرتبط بالأحداث الدولية.

وأضافت بهجت، خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة لم تحدد موعدًا لافتتاحه؛ بسبب ظروف جائحة كورونا، موضحة أن السياحة تنتظر استقرار الأمور وفتح الطيران بشكل رسمي في الدول.

وأكدت أن المتحف على أتم استعداد للافتتاح، فضلًا عن انتهاء أغلب الأعمال داخله، قائلة إن الافتتاح سيكون على مستوى مبهر للجميع وحدثًا مهيبًا مشرفًا يليق بعظمة الأجداد.

وأوضحت متحدث السياحة أن سيناريو العرض المتحفي مختلف وحديث لضخامة المتحف وكبره، مشيرة إلى أن الوجهات الزجاجية تطل على الأهرامات، إضافة إلى استخدام أحدث التقنيات العالمية به.

وأشارت إلى أن الدولة والقيادة السياسية دعمت المشروع ليصبح درة المتاحف العالمية، مؤكدة أن الافتتاح سيحدث نقلة نوعية وترويجية لمصر، كما حدث بموكب المومياوات الملكية.