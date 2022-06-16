تستعد المطربة جنات لموسم الصيف الغنائي بشكل مميز، حيث تحيي حفلا غنائيا جديدا يوم/ الخميس/ المقبل في الإسكندرية.

كما تستعد لإطلاق عدد من الأغنيات على طريقة السينجل خلال الأيام القادمة حيث تعد مفاجأة لجمهورها.

وعكفت جنات خلال الفترة الماضية على التحضير لأغانيها الجديدة التي تقدمها خلال موسم الصيف وحرصت على اختيار أغنيات مختلفة ومتنوعة وتعاونت فيها مع عدد كبير من أهم صناع الموسيقى في مصر.

وكانت جنات قد خضعت لجلسة تصوير حديثة ظهرت فيها بإطلالة صيفية خفيفة وجذابة.

وأطلقت جنات الصور عبر جميع حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.