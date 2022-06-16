لافروف: الأسلحة الغربية تباع في السوق السوداء الأوكرانية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن «الأسلحة الغربية تباع في السوق السوداء الأوكرانية».



وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، مساء الخميس، أضاف لافروف: «آمل أن تفهم الجيوش في الغرب جميع المخاطر المرتبطة بتوريد الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا».



وتابع: «يتم بالفعل بيع صواريخ (ستينجر) وصواريخ (جافلين) التي يسلمها الغرب إلى أوكرانيا في السوق السوداء»، مؤكدًا أنه «توجد محاولات غربية حقيقية لجعل مولدوفا أوكرانيا ثانية».



وعن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، عقب لافروف: «إذا منح الاتحاد الأوروبي كييف وضع دولة مرشحة لعضويته، فسيكون بذلك مستعدا لغض الطرف عن معاييره، مسترشدًا بالجغرافيا السياسية».