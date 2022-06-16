لاتفيا تقرر تفكيك جميع النصب التذكارية التي تمجد الأنظمة الشمولية

مررت لاتفيا، اليوم الخميس، قانونا ينص على وجوب تفكيك أو إزالة جميع النصب التذكارية وغيرها من الأعمال التي تمجد الأنظمة الشمولية بحلول 15 نوفمبر المقبل.

وأشار القانون إلى النصب التذكاري للنصر السوفيتي في ريجا من بين الأعمال التي يتعين تقويضها، ضمن خطة وافق عليها مجلس المدينة بالفعل.

ويوضح القانون أن هناك نحو 300 نصب تذكاري، ولوحة تذكارية في لاتفيا تحتفي بالنظام السوفيتي أو الجيش الأحمر، إلا أن النصب التذكاري للنصر السوفيتي هو الأكثر إثارة للجدل بينها.

ويتكون النصب التذكاري الضخم في ريجا من مسلة بارتفاع 79 مترا وبضعة تماثيل برونزية ضخمة، ويرجع إلى عام 1985، وتم بناؤه بمناسبة انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.