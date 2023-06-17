البيت الأبيض يندد بحديث بوتين عن استخدام السلاح النووي

ندد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، بحديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إمكانية استخدام الأسلحة النووية، مشيرا إلى الولايات المتحدة لم تعدل وضعها النووي ردا على تلك التصريحات.

وردا على أسئلة الصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، أكدت أيضا أوليفيا دالتون نائبة المتحدث باسم بالبيت الأبيض التزام الولايات المتحدة بمبدأ الدفاع المشترك لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بحسب وكالة رويترز.

وجاءت تصريحات البيت الأبيض بعدما قال بوتين في وقت سابق، اليوم الجمعة إن روسيا يمكن "نظريا" أن تستخدم الأسلحة النووية في حال وجود تهديد لسلامة أراضيها أو وجودها، لكنها لا تحتاج لذلك.

وقال بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرج، إن "الأسلحة النووية صنعت لضمان أمننا بالمعنى الواسع للكلمة ووجود الدولة الروسية لكن... لا يوجد ما يستدعي (استخدامها)".

وأضاف أن لدى بلاده "أسلحة أكثر مما لدى حلف شمال الأطلسي والسلاح النووي التكتيكي وصل بيلاروسيا بالفعل".