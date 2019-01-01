خالد جلال: صفقة بن شرقي «ضربة معلم»

أكد خالد جلال المدير الفني للزمالك، أن التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي "ضربة معلم" ،وصفقة قوية للغاية، مشيرًا إلى أن اللاعب يمتلك إمكانيات وقدرات مميزة .

وأشار المدير الفني للزمالك إلى أن وجود أشرف بن شرقي مع الزمالك سوف يضيف كثيرا للقوة الهجومية للفريق خلال الموسم المقبل .

وأضاف خالد جلال: "بن شرقي من نوعية اللاعبين الذين نرغب بتواجدهم مع الفريق، في ظل إجادتة في أكثر من مركز بالملعب ".

وشدد المدير الفني للزمالك على أن مجلس الإدارة بقيادة مرتضي منصور، يدعم الجهاز الفني بمنتهى القوة، ويوفر جميع الاحتياجات والمتطلبات من أجل النجاح وتحقيق الانتصارات.