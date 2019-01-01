الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة على القاهرة إلى 38 يوم الخميس

نفى الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ما تردد بشأن ارتفاع درجات الحرارة في البلاد إلى ما يتجاوز 44 درجة على القاهرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "تن"، مساء اليوم الثلاثاء: "الكلام اللي على موجود على الفيسبوك ده مش مظبوط"، موضحًا أن أقصى ارتفاع في درجات الحرارة تشهده القاهرة غدا لن يتجاوز 42 درجة.

وذكر أن البلاد تتأثر حاليًا بمنخفض جوي قادم من الصحراء الغربية، معقبًا: "لكن مش هتكون معاه رطوبة، مش زي الأيام السابقة، وبالتالي حتى في ارتفاع درجات الحرارة هنحس بتحسن في الأحوال الجوية".

واستطرد أن موجة الحرارة الحالية ستستمر اليوم وغدًا، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تنخفض درجة الحرارة على البلاد يوم الخميس إلى 38 درجة.