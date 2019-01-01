أردوغان يشيد بصفقة الصواريخ الروسية خلال إحياء ذكرى محاولة انقلاب 2016

أشاد رئيس تركيا رجب طيب اردوغان الاثنين بشراء صواريخ روسية رغم تحذيرات اميركية، وذلك لمناسبة احياء ذكرى المحاولة الانقلابية العام 2016 التي عمقت آثارها المسافة بين انقرة وعواصم الغرب.



وقال "بدانا تلقي صواريخنا (الروسية) من نوع اس-400، البعض قال +لا يمكنهم شراؤها+ (..) باذن الله ننتهي من (التسلم) في أبريل 2020".



وكان أردوغان يتحدث لمناسبة الذكرى الثالثة للمحاولة الانقلابية التي خلفت نحو 250 قتيلا بدون احتساب العسكريين الذين نفذوها.



وتحل الذكرى هذه السنة في ظرف دقيق بالنسبة لاردوغان حيث تهدد واشنطن بفرض عقوبات على شراء الصواريخ الروسية والاقتصاد في تراجع علاوة على هزيمة انتخابية مدوية في اسطنبول أضعفت معسكر الرئيس.



وفي وقت متأخر الاثنين انتقل أردوغان إلى اسطنبول لافتتاح متحف مخصص للانقلاب الفاشل، حيث أصر على أهمية الاحتفال بهذه الذكرى لمنع "شرور أكبر".



في ليل 15 الى 16 يوليو 2016 حاول عسكريون منشقون الاستيلاء على الحكم من خلال قصف مواقع استراتيجية في أنقرة ونشر دبابات في شوارع العاصمة واسطنبول.



وبحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية شارك ثمانية آلاف عسكري في محاولة الانقلاب مستخدمين خصوصا 35 طائرة وثلاث بوارج و37 مروحية و74 مدرعة.



وأفشل الانقلاب تدخل القوات الموالية للنظام وآلاف من أنصار أردوغان الذين نزلوا للشارع. وقتل نحو 250 شخصا من دون العسكريين.



عزت سلطات تركيا المحاولة الانقلابية للداعية فتح الله غولن وهو حليف سابق لاردوغان تحول إلى عدوه الأول.



ونفى غولن المقيم منذ عشرين عاما في الولايات المتحدة أي صلة له بالمحاولة الانقلابية.



-"قطعنا أيديهم"-



ومنذ تلك المحاولة الانقلابية يشهد يوم 15 تموز/يوليو الذي بات يوم عطلة، تجمعات في البلاد. وتجمع عدة آلاف الاثنين للمشاركة في تدشين المقر الجديد للشرطة في انقرة.



وقالت سبعينية حضرت لسماع خطاب أردوغان "لقد أفشلنا مخطط من أرادوا الانقلاب، وسنكرر ذلك اذا اقتضى الامر".



وقال أردوغان في خطابه "لقد حلقوا لحيته لكنها ثبتت مجددا بشكل أكثر كثافة. أما نحن فقد قطعنا ايديهم" في اشارة الى حملات طرد وتوقيف انصار غولن.



وبعد ثلاث سنوات من المحاولة لا تزال عمليات مطاردة أنصار غولن متواصلة في شكل كثيف مع حملات توقيف اسبوعية.



وتم إثر محاولة الانقلاب طرد 150 الف موظف في القطاع العام وتوقيف أكثر من 55 ألف شخص، من خلال اجراءات قضائية.



وأكدت انقرة من جهة اخرى أنها تسلمت 110 مشتبه بهم من عشرين دولة.



وطالوت حملات الملاحقة تلك معارضين مؤيدين للقضية الكردية ووسائل اعلام وأوساط جامعية وأثارت قلق دول اوروبية كثفت انتقاداتها للسلطات التركية.



وفي خضم المحاولة الانقلابية اتخذت تركيا العضو في الحلف الأطلسي، مسافة من الغرب الذي اتهمته ب "قلة التعاطف" مع نظامها في موازاة تقاربها من روسيا.



ويتزامن إحياء ذكرى محاولة الانقلاب مع عودة التوتر بين أنقرة وشركائها الغربيين بسبب ملفين هما صفقة الصواريخ الروسية لتركيا وعمليات التنقيب التركية عن الغاز قبالة سواحل قبرص رغم الضغوط الأوروبية.



وبدأ تسليم بطاريات منظومة صواريخ إس-400 الروسية لتركيا نهاية الأسبوع الماضي وتواصلت الاثنين مع وصول طائرتين تقلان قطعا من هذا النظام الصاروخي الدفاعي.



وقال اردوغان ان الهدف هو أن "ننتج بشكل مشترك" منظومة اس-400 مع روسيا.