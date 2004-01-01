أشاد علي معلول ظهير أيسر الأهلي بزميله محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر وكذلك منتخب بلاده التونسي رغم خسارته ضد السنغال في الدور قبل النهائي لكأس الأمم الإفريقية.

وصرح معلول عبر قناة الأهلي "كنت أتمنى أن يكون نهائي كأس الأمم عربيا 100% بين تونس والجزائر رغم أن المنتخب التونسي لم يبدأ البطولة بقوة ولكنه تأهل وأظهر إمكانياته وقاتل اللاعبون وكنا قريبين من تحقيق الحلم الغائب منذ 2004".

وأضاف "قدمنا مباراة كبيرة ضد السنغال وكنا على بعد خطوة من النهائي ولكن هذه أحكام كرة القدم".

وعن استبعاده من قائمة نسور قرطاج لكأس الأمم، رد علي معلول "لقد وجدت مساندة كبيرة من جماهير الأهلي، لدرجة أشعرتني أنني مولود في النادي، هذا شرف، بسبب حبهم لتواجدي في المنتخب، ولكنها خيارات المدرب، اكتسبت ثقة جماهير الأهلي فهو أمر ليس سهلا وأعدهم بأن أكون عند حسن ظنهم".

وأشار "منتخب مصر تعرض لضغوط شديدة بسبب استضافة البطولة، التوفيق وارد في كرة القدم وسيعود منتخب مصر لعادته، أما محمد الشناوي فهو حارس مرمى مصر الأول وقدم أداء ممتازا، ومؤهل للفوز بأفضل حارس في كأس الأمم، ولدينا أيضا حراس من طينة الكبار مثل شريف إكرامي وعلي لطفي".

واستطرد "لم أقدم مستوى مميز في كأس العالم، ووجدت مساندة قوية من جماهير الأهلي، ألعب في منتخب تونس منذ 6 سنوات وأحترم قرار المدرب ولكن حبي لأصدقائي وبيننا عشرة كبيرة وتمنيت أن يتأهلوا للنهائي".

وتطرق اللاعب التونسي للحديث عن فترة إعداد الأهلي في إسبانيا، قائلا "المعسكر ممتاز على جميع الأصعدة من إقامة وملاعب تدريب وأجواء وفرصة لتقارب اللاعبين والاستعداد لأهم مباراتين وتعب عام كامل، بالنسبة لنا مباراة المقاولون هي الأهم ونسعى للفوز بها لنضغط على الزمالك قبل مباراتنا سويا في الجولة الأخيرة".

واستطرد "الأهلي اعتاد اللعب في ظروف صعبة، ولكنه اعتاد أيضا على الفوز بلقب الدوري مهما كانت الظروف، لا يوجد موسما استثنائيا على الأهلي بل هو الفريق الذي يقرر أن يضع نفسه في موقف صعب أم سهل".

وواصل "عشنا موسما صعبا في ظل المشاركة بالبطولة العربية وإقامة نسختين لدوري أبطال إفريقيا وخسرنا النهائي في 2018 لذا لم تكن البداية ممتازة في الدوري وعدنا بفضل مجهود اللاعبين وتصدرنا جدول الدوري، طموحاتي الفوز بكل الألقاب، تأهلنا مرتين للنهائي ولم يحالفنا الحظ، ونحاول الفوز بهذا اللقب الغائب".

وأشار في ختام تصريحاته "تلقينا درسا كبيرا من صن داونز سنحاول التعلم منه في النسخة الجديدة وبإذن الله الكأس في الأهلي، ويكون تركيزنا أكثر ويتم السماح لجماهيرنا بالحضور أكثر فهو الداعم الأساسي لنا".