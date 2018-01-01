مدير مهرجان الجونة: دورة هذا العام ستكون الأكثر حظا في تقديم أفلام على مستوى عال

قال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، إنهم اتخذوا قرارًا بعقد دورة هذا العام في الفترة ما بين 23 أكتوبر وحتى 31 أكتوبر، استنادًا لدراسة مستفيضة للوضع الدولي والمصري، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «TeN»، مساء أمس الأربعاء، أن دورة هذا العام ستكون الأكثر حظًا في توفر أفلام على مستوى عالٍ وكبير، مشيرًا إلى إحضار أفلام من مهرجان كان وبرلين.

وأوضح أن المهرجان تقرر عقده في نهاية أكتوبر، لمنح مساحة كافية ما بين حالات كورونا الواسعة على المستوى الدولي، معربًا عن أمنياته في توافر الوضع النفسي العام لتقبل التجمعات الكبيرة.

وأشار مدير مهرجان الجونة إلى أن الدورة الجديدة لن تكون مماثلة للدورات السابقة، متابعًا: «على الأقل ستكون هناك برامج المهرجان الأساسية من عروض الأفلام ومنصة الجونة الأساسية وبعض الفعاليات الأخرى».

وأكد على تطبيق كل قواعد التباعد الاجتماعي خلال الدورة، فضلًا عن زيادة قاعات عرض إلى ثمانِ بدلًا من خمسة؛ لتوزيع العروض بشكل مناسب، مضيفًا أن عروض الأفلام ستكون أقل.

وتابع: «هناك توجه لفتح أوقات عرض إضافية منذ الصباح حتى الوصول إلى منتصف الليل، ولن يوجد خلل في نوع أو عدد الأفلام»، موضحًا أن عرض الأفلام سيكون في قاعات أكثر؛ لشروط التباعد الاجتماعي.