أمريكا تسجل زيادة في إصابات كورونا بنسبة 2%

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ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة بنسبة 2 بالمئة مقارنة بالوقت نفسه أمس الأربعاء، ما يرفع إجمالي الاصابات إلى 5ر3 مليون حالة، وذلك حتى الساعة 0452 صباح اليوم الخميس بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقا للبيانات، فإن الزيادة في عدد الحالات على مستوى البلاد جاءت مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية خلال الأسبوع الماضي والبالغة نسبتها 2 بالمئة.

وسجلت نيويورك أكبر عدد من الحالات المؤكدة، والذي بلغ 404006 حالة، بزيادة 2ر0 بالمئة عن أمس الأربعاء.

وشهدت ولاية مونتانا زيادة بنسبة 4ر7 بالمئة في عدد الحالات مقارنة بأمس، ليصل المجموع إلى 2096 حالة.

وشهدت ولاية تكساس أكبر عدد وفيات مرتبطة بكورونا خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، حيث أعلنت عن وفاة 148 شخصا.