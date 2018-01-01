الصين تسجل إصابة واحدة جديدة بكورونا

أفادت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الخميس، بأنها تلقت تقارير تفيد بتسجيل حالة إصابة واحدة بكورونا وافدة من الخارج يوم أمس، دون تسجيل أية حالات إصابة محلية جديدة.

ووفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" فقد تم تسجيل الحالة الوافدة في شنغهاي.

ويوم أمس خرج ما إجماليه 26 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم من المرض.

وحتى يوم الأربعاء، بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 83612 حالة بينها 259 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج الطبي، مع بقاء ثلاثة مرضى منهم في حالة خطيرة.

وقالت اللجنة إن ما إجماليه 78719 شخصا غادروا المستشفيات بعد تعافيهم، فيما توفي 4634 شخصا بسبب المرض.