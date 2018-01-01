الاحتلال يعتزم فرض إغلاقات في عطلات نهاية الأسبوع

أفادت وسائل إعلام محلية داخل الاحتلال الإسرائيلي، بأن الحكومة تعتزم المصادقة على مجموعة جديدة من القيود، سيكون من بينها فرض إغلاقات في عطلات نهاية الأسبوع، وذلك في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا لمستويات قياسية.

وكشف بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال، أن الحكومة ستعقد اجتماعا مساء اليوم للمصادقة بالإجماع على التوصيات الصادرة عن اجتماع طارئ عُقد في وقت سابق اليوم.

وفقا للتقارير، ستشمل القيود حظر تجمع أكثر من 20 شخصا في الأماكن المفتوحة وعشرة أشخاص في الأماكن المغلقة، بالإضافة إلى إغلاق الصالات الرياضية والمطاعم، باستثناء الوجبات السريعة.