بنجلاديش تعتزم تطعيم لاجئي الروهينجا ضد فيروس كورونا

قال مسؤول بارز اليوم الجمعة إن بنجلاديش تعتزم البدء الشهر المقبل في إعطاء لقاحات مضادة لكوفيد -19 لمئات الآلاف من مسلمي الروهينجا الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين المكتظة.



وقال شاه رضوان حياة، رئيس لجنة إغاثة اللاجئين والإعادة إلى الوطن في بنجلاديش، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "سنبدأ إعطاء اللقاحات للروهينجا في أي وقت من آب/ أغسطس بحسب توافر الجرعات".



وذكر أنه لم يتم تحديد موعد محدد لإنطلاق الحملة.



وفي البداية، ينصب التركيز على تطعيم حوالي 50 ألفا من الروهينجا الذين تجاوزوا الخمسين عاما، بمساعدة وكالات أممية.



وأوضح أنه سيتم بعد ذلك تطعيم المزيد من اللاجئين بمجرد توفر جرعات كافية.



وتستضيف بنجلاديش أكثر من مليون مسلم من الروهينجا في معسكرات مترامية الأطراف بمنطقة كوكس بازار جنوب شرقي البلاد بعد فرارهم من الاضطهاد في ميانمار ذات الأغلبية البوذية.



وعبر ما يقرب من 750 ألف لاجئ الحدود فرارا من الحملة العسكرية الوحشية التي شهدتها ولاية راخين شمالي ميانمار عام 2017.



وتردد أن أعداد حالات الإصابة بكورونا تشهد زيادة في المخيمات، حيث سجل مسؤولو الصحة 2161 إصابة و 24 حالة وفاة بين اللاجئين منذ ظهور الحالة الأولى في المخيمات في أيار/ مايو من العام الماضي.