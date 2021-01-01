9 عروض على مسارح الدولة بالقاهرة والإسكندرية في العيد

قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إن فرق البيت الفني للمسرح تستعد لاستقبال جمهور عيد الأضحى المبارك بنحو ٩ عروض مسرحية ما بين القاهرة والإسكندرية، تبدأ جميعها من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك وتستمر طوال أيام العيد، في إطار الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة المصرية.

وتقدم فرقة المسرح القومي عرض "ليلتكم سعيدة" عن قصة "مطربة الكورس" لأنطون تشيكوف، من إخراج خالد جلال، على المسرح القومي في تمام الثامنة مساء، وتقدم فرقة مسرح الطليعة على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة عرض "الصندوق" عن قصة أحلام الدمي لطه سادات، تأليف وأشعار محمد زناتي،من إخراج رضا حسنين، وذلك في تمام التاسعة مساء.

وتفتتح الفرقة أيضًا على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة عرضها الجديد "سيدة الفجر" من تأليف الكاتب الأسباني اليخاندرو كاسونا، وإخراج أسامة رؤوف وذلك في تمام السابعة والنصف مساء.

أما فرقة مسرح الشباب فتستقبل جمهور عيد الأضحى بعرض "أفراح القبة" عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور، في تمام التاسعة مساء على المسرح العائم الصغير بالمنيل، وتقدم الفرقة أيضا عرض "Dogs" فكرة و إخراج كمال عطية، على مسرح السلام بشارع قصر العيني في تمام الثامنة مساء.

وللأطفال تفتتح فرقة مسرح القاهرة للعرائس العرض المسرحي الجديد "نجوم من خشب" من تأليف حمدي عطية، ومن إخراج سيد رستم، في تمام السادسة والنصف على مسرح القاهرة للعرائس، بينما تقدم فرقة المسرح القومي للأطفال عرضها الجديد "عفركوش" من تأليف عيسى جمال، وإخراج عادل الكومي، في تمام السادسة والنصف على مسرح متروبول بالعتبة.

أما فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة فتقدم حفلين متتاليين لعرض "نضارة المهرج" ضمن مشروع عروض "أحلام شتوية"، من تأليف محمد ناصف، ومن إخراج يوسف أبو زيد، في تمام الرابعة عصرا، والسادسة مساء على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.

وفي الإسكندرية تقدم فرقة مسرح الإسكندرية عرض "قاع"، نتاج ورشة نجوم المستقبل بالفرقة، فكرة وإخراج محمد مرسي، في تمام الثامنة مساء على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية.