أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية،التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم 47، حول حصاد أهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 9 إلى 15 يوليو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة .

كما أصدر المركز ملخصا بالفيديو، حول أنشطة وزارة الزراعة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية .



وألقى الانفوجراف الضوء على اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ووليد أبوالمجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث تناول الاجتماع متابعة الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية، وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين على مستوى الجمهورية .



وأشار الحصاد الأسبوعي للوزارة إلى أن وزير الزراعة، قد التقى الدكتورة دينا صالح المدير الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى، وبحث معها موقف تنفيذ المشروعات الزراعية الممولة من المنظمة الدولية، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، كما التقى الوزير والدكتور نصر الدين العبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) التابع لجامعة الدول العربية، حيث تم استعراض المشروعات القومية الزراعية بمصر ومشروع الدلتا الجديدة والجهود التي تبذلها الدولة المصرية ووزارة الزراعة في توفير الأمن الغذائي وتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في مشروعات التوسع الأفقي ودور الوازرة ومراكزها البحثية في التكيف مع التغيرات المناخية وإنتاج أصناف وسلالات من المحاصيل عالية الإنتاجية ومتحملة للاجهاد الحراري وعالية الإنتاجية، وكذلك الجهود المبذولة لترشيد استخدام المياه وتحديث طرق الري.



كما بحث القصير مع الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا، سبل تعزيز التعاون بين مصر والمنظمات الدولية العاملة في قطاع الزراعة والأمن الغذائي في مصر، كما بحث مع رامون جيل كاساريس سفير إسبانيا لدى مصر، تعزيز التعاون في المجال الزراعي والأنشطة المرتبطة به بين البلدين.



وخلال هذا الأسبوع، ترأس وزير الزراعة، مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، حيث أشاد القصير بالجهود التي تبذلها الهيئة في مجال المشروعات القومية وأيضا الحصر التصنيفي والتراكيب المحصولية لمشروعات التوسع الأفقي والاستصلاح الجديدة، وكذلك جهودها في مجال تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير وانهاء مشكلات المنتفعين، كما عقد اجتماعا مع فريق إنتاج تقاوي الخضر بمعهد البساتين وبحث معهم آخر مستجدات وتطورات العمل بالبرنامج مؤكدا على توجيهات القيادة السياسية بتعزيز جهود إنتاج تقاوي الخضر في مصر، وذلك بهدف العمل على تحسين جودة الإنتاج الزراعي.

وشهد وزير الزراعة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين بخصوص تطوير البنية المعلوماتية بوزارة الزراعة، حيث وقع البروتوكول، الدكتور أحمد طوبال مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات، والمهندس أشرف عبدالحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للبنية المعلوماتية، خلال احتفالية إطلاق المنصة الزراعية الإلكترونية ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية.



وأكد القصير أن مصر في السنوات الأخيرة وفي ظل دعم القيادة السياسية أخذت خطوات واضحة ومحددة وغير مسبوقة لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة السكان الريفيين بشكل عام.



جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في حفل افتتاح المؤتمر الافتراضى حول افضل الممارسات لبناء نظم غذائية مستدامة فى منطقة منظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة يرلان بايدوليت المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، واجنيس كاليباتا المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة لقمة النظم الغذائية، وأحمد سينجندو الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي، وعدد من وزراء الزراعة بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.



كما أطلقت وزارة الزراعة، فعاليات ورشة العمل التدريبية في مجال تنمية الريف المصري، والتي ينفذها قطاع الإرشاد الزراعي، بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى، حيث افتتح ورشة العمل الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، والدكتور عادل عبدالسميع مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، وذلك بمشاركة عدد من الباحثين بمعهد بحوث الإرشاد الزراعي، وممثلي الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، الإدارة المركزية لشئون المديريات، والجمعية التعاونية للاصلاح الزراعي، والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية.



كما حذرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، بوزارة الزراعة، أصحاب مشاتل الخضر من زراعة أي أصناف مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الزراعة حتى لا يتعرضون للمسائلة القانونية كما تؤكد على المزارعين ضرورة الحصول على فاتورة شراء للبذرة أو الشتلة حماية لحقوقهم.



وأوضح الحصاد أن أطباء الترصد الوبائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات وإدارات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية، قاموا خلال الفترة من 15 يونيو وحتى الأول من يوليو بتنفيذ 90 زيارة ميدانية لرصد الحيوانات بأسواق الحيوانات الحية والقرى المجاورة لها والمنازل للاطمئنان على الحالة الصحية للحيوانات المتداولة بالاسواق قبل عيد الاضحى المبارك والتأكد من عدم وجود أعراض لأى أمراض وبائية للحيوانات المتداولة، وكذلك تم الإعلان عن انه تم توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة البلدية والمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية يوميا لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك ومساهمة من الوزارة في تقديم هذه الخدمة المتميزة، والتي تحوز ثقة المواطنين بأسعار تنافسية.



وأعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن تحصين أكثر من 1.8 مليون رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وذلك من بداية الحملة القومية للتحصين، والتي بدأت في 26 يونيو الماضي، ومستمرة حتى الآن، بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة، كذلك تم تنفيذ أكثر من 350 قافلة إرشادية وتوعوية بيطرية، في أسواق الماشية بالمحافظات المختلفة، منذ مارس الماضي وحتى الآن، لتوعية المربين بأهمية التأمين على ماشيتهم، والمزايا التي يمنحها الصندوق لهم.



كما أصدرت وزارة الزراعة، ممثلة في مركز المعلومات الصوتية والمرئية والمكتب الإعلامي للوزارة، روشتة للمواطنين تشمل 12 نصيحة يجب مراعاتها قبل شراء أضحية العيد.



وفي سياق متصل، واصل قطاع الإرشاد الزراعي، ممثل في الإدارتين المركزيتين للبساتين والمحاصيل الزراعية، والإرشاد الزراعي، حملات المرور والتوعوية للمزارعين في الحقول بالمحافظات المختلفة، تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة، بضرورة التواصل الدائم والمستمر مع المزارعين والتعرف على المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها في حينه، حيث تم المرور خلال هذا الأسبوع على محافظات: الشرقية، الدقهلية، أسيوط، الغربية، المنيا والإسكندرية.



ونظم معهد بحوث وقاية النباتات دورة تدريبية تحت عنوان: "كيف تصبح نحالا محترفا"، بفرع المعهد بسخا بمحافظة كفر الشيخ، في إطار توجيهات وزير الزراعة بضرورة تنمية خبرات شباب النحالين في مجال تربية نحل العسل، بما ينعكس على زيادة العائد الاقتصادي من مشاريع تربية نحل العسل وتشجيع الشباب على العمل الحر وإنشاء المناحل للإسهام في حل مشكلة البطالة وبرعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، كما تم تجديد اعتماد الجودة لمعمل كيمياء الأغذية ومنح شهادة نظام إدارة الجودة لمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، وذلك في إطار التحسين المستمر وتطوير جودة الأداء الفعال للمعاهد والمعامل بالمركز.



واختتم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات المصرية تحت عنوان "دور المعامل المعتمدة في منظومة سلامة الغذاء" والذي ينفذه المعمل سنويا لتأهيل طلاب السنوات النهائية لمتطلبات سوق العمل من خلال التدريب من خلال أفضل الخبراء في مجال تحليل الملوثات في الأغذية وباستخدام أحدث الأجهزة في العالم، حيث استمر البرنامج على مدار أسبوعين متتاليين تم خلالهما تدريب أكثر من 60 طالبا من كليات الزراعة والعلوم والطب البيطري بالجامعات المصرية، كما بلغ إجمالي عدد العينات التي تم استلامها من عملاء المعمل وإصدار شهادات بها، هذا الأسبوع 4500 عينة، وأعلن المعمل مشاركته في اجتماع مع منظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة "فاو" بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية وقطاع الإرشاد الزراعي لمناقشة طرق انتشار والاستفادة من تطبيق المفيد في الأغذية والزراعة وكذا التواصل من خلال خبراء مركز البحوث مع المزارعين من خلال منصة منتدى المزارعين والذي سيتم من خلاله الرد على الاستفسارات الفنية للمزراعين من خلال خبراء المركز المسجلين لدى قطاع الإرشاد الزراعي.