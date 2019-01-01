 موسيماني يكشف نقاط قوة كايزر تشيفز قبل النهائي الإفريقي - بوابة الشروق
الجمعة 16 يوليه 2021 2:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد زيادة الإقبال على كفالة الأطفال الأيتام بعد عرض مسلسل ليه لأ؟
النتـائـج تصويت

موسيماني يكشف نقاط قوة كايزر تشيفز قبل النهائي الإفريقي

محمود باهي
نشر في: الجمعة 16 يوليه 2021 - 2:05 م | آخر تحديث: الجمعة 16 يوليه 2021 - 2:08 م

أشاد بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي بقدرات كايزر تشيفز، كاشفًا عن مميزات الفريق الجنوب إفريقي.

وقال موسيماني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي حضره مراسل الشروق :"كايزر تشيفز فريق يؤدي كرة قدم رائعة، وتأهل للنهائي لأنه فريق كفء فاز على منافسين أقوياء مثل الوداد البيضاوي وسيمبا".

وأضاف :"كايزر تشيفز قوي في المرتدات والكرات الثابتة والكرات العرضية، ولاعبوه أذكياء مثل خاما بيليات وحارس المرمى الذي يشارك في بناء الهجمات المرتدة".

ويستعد الأهلي للقاء كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا غدًا السبت في الدار البيضاء على ملعب محمد الخامس.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك