موسيماني يكشف نقاط قوة كايزر تشيفز قبل النهائي الإفريقي

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أشاد بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي بقدرات كايزر تشيفز، كاشفًا عن مميزات الفريق الجنوب إفريقي.

وقال موسيماني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي حضره مراسل الشروق :"كايزر تشيفز فريق يؤدي كرة قدم رائعة، وتأهل للنهائي لأنه فريق كفء فاز على منافسين أقوياء مثل الوداد البيضاوي وسيمبا".

وأضاف :"كايزر تشيفز قوي في المرتدات والكرات الثابتة والكرات العرضية، ولاعبوه أذكياء مثل خاما بيليات وحارس المرمى الذي يشارك في بناء الهجمات المرتدة".

ويستعد الأهلي للقاء كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا غدًا السبت في الدار البيضاء على ملعب محمد الخامس.