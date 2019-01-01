الفلبين تسجل أولى الإصابات المحلية بسلالة دلتا من بينها حالة وفاة

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أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الجمعة عن أولى حالات الإصابة المحلية بسلالة دلتا الشديدة العدوى من فيروس كورونا، بينها مريض توفى.

وذكرت وكيلة وزارة الصحة ماريا روزاريو فيرجيري أنه جرى رصد 16 إصابة جديدة بسلالة دلتا في البلاد وبينها 11 إصابة مصنفة حالات محلية.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات بسلالة دلتا في الفلبين إلى 35 منذ رصد أول إصابة واردة في مايو الماضي .

وقالت ألتيا دي جوسمان، كبير علماء الأوبئة في وزارة الصحة، إنه رغم الإصابات المحلية فأنه لايزال لا يوجد عدوى محلية بسلالة دلتا في البلاد.

وأضافت: "لم نستطع ربط أي حالة بأخرى"، مشيرة إلى أن هناك إصابات متفرقة ومعزولة. وتابعت: "بالطبع نحقق باستمرار".

ووصل إجمالي الإصابات بكوفيد-19 بالفلبين إلى مليون و490 ألفا و665 أمس الخميس. أما الوفيات فتبلغ 26 ألفا و314 ، بحسب وزارة الصحة.