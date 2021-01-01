المنظمة الدولية للهجرة تطالب بتمويل عاجل لمساعدة 40 ألف إثيوبي عائد من السعودية

ناشدت المنظمة الدولية للهجرة، الجهات المانحة، بتقديم تمويل عاجل لمساعدة قرابة 40 ألف مهاجر إثيوبي عائد من المملكة العربية السعودية .

وقالت المنظمة - في بيان صدر في جنيف - إن أكثر من 30 ألف شخص عادوا إلى إثيوبيا خلال الأسبوعين الماضيين بمعدل أكثر من 2600 شخص فى اليوم، لافتة إلى أن أكثر من 20 ألفا و400 (68 %) منهم، من أجزاء من منطقتي تيجراى وأمهرة، اللتين تخوضان صراعا فى شمال اثيوبيا أدى إلى نزوح ما يقرب من مليونى شخص.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن عودة المهاجرين الإثيوبيين تأتي في أعقاب اتفاق ثنائي بين حكومتي إثيوبيا والسعودية.

وأوضحت أن هناك حاجة إلى 740 ألف دولار؛ لتقديم المساعدة لكل 10 آلاف مهاجر وذلك من أجل ضروريات مثل العلاج الطبي ومستلزمات الأطفال والملابس والمساعدة في العثور على أفراد الأسرة والبحث عنهم ولم شملهم أو توفير ترتيبات الرعاية البديلة، حسب الاقتضاء وكذلك للاستجابة لمخاوف الحماية.

وذكرت المنظمة أن الارتفاع المفاجئ في عمليات العودة يشكل تحديا كبيرا لقدرتها على مساعدة العائدين، وبما يمكن أن يساعد على تقليل جاذبية إعادة الهجرة غير النظامية الى المملكة العربية السعودية .

وأكدت أن برامج الاستجابة في إثيوبيا تعاني من نقص حاد في التمويل، ولا تكاد تلبي احتياجات العائدين في توفير المساعدة الأساسية والمتخصصة الأساسية بما في ذلك للأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم والأمهات الحوامل والمرضعات وضحايا الاتجار .

وأضافت أن المهاجرين العائدين هم من بين السكان المستهدفين المدرجين في خطة الاستجابة الاقليمية للمهاجرين 2021 – 2024 للقرن الإفريقي واليمن، والتي كانت المنظمة و39 شريكا قد أطلقت - في مارس الماضي - نداء لتمويلها بقيمة 99 مليون دولار.