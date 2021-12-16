قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إنه لا يوجد شىء اسمه "ناتو عربي"، مؤكدًا أن بلاده لم تشارك في أي مشاورات في هذا الشأن.

كما نفى الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحفي على هامش "قمة جدة للأمن والتنمية"، السبت، أنه "لم يكن هناك حديث عن تحالف خليجي مع إسرائيل، وإن كان... لم تشارك السعودية في أي محادثات".

وقال إنه "لم يتم طرح (مسألة) تعاون عسكري أو تقني مع إسرائيل خلال قمة جدة أو قبلها"، وفقا لشبكة"سي إن إن" الإخبارية.

وأوضح الوزير "أن يد المملكة ممدودة للجارة إيران للوصول إلى علاقات طبيعية"، مشيراً إلى"أن المحادثات التي جرت مع إيران إيجابية لكنها لم تصل لنتائج".

كما أعلن "أنه لم يكن هناك أي رسائل من إيران إلى قمة جدة"، مؤكدا "أن الحوار والدبلوماسية هي الحل الوحيد لبرنامج إيران النووي.

في حين أشار إلى أن قمة جدة التي حضرها قادة الولايات المتحدة ومصر والأردن والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي ركزت على الشراكة مع الولايات المتحدة.

وأوضح وزير الخارجية السعودي أن فتح الأجواء السعودية أمام مرور جميع الناقلات الجوية، بما فيها إسرائيل، ليس مقدمة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال الأمير فيصل بن فرحان: "هذا ليس له علاقة بالتطبيع مع إسرائيل.. هذا مرتبط ببرتوكول شيكاغو المرتبط بعبور الأجواء الجوية... هذا ليس بأي طريقة مقدمة لأي خطوات إضافية" بشأن العلاقات مع إسرائيل.