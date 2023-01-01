مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري يصل الصين لإجراء محادثات سياسية

وصل مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري إلى بكين اليوم الأحد، لإجراء محادثات سياسية، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي الصيني.



يشار إلى أن كيري هو ثالث أعلى سياسي أمريكي يزور الصين في غضون أسابيع قليلة، بعد وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين.



ومن المقرر أن تستمر الزيارة حتى يوم الأربعاء.



ودفعت التوترات المتزايدة بين القوتين المتنافستين الصين إلى تعليق محادثات المناخ المنتظمة مع واشنطن مؤقتا في أغسطس الماضي.



وكان هذا احتجاجا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايوان.



وتشمل نقاط الخلاف الأخرى بين بكين وواشنطن القضايا التجارية، والدعم الصيني للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحربه ضد أوكرانيا، ومطالبات الصين الإقليمية في بحري الصين الجنوبي والشرقي.



وتعد زيارة كيري "علامة أخرى على أن الجانبين يبذلان جهودا لوقف التدهور في العلاقات الصينية الأمريكية"، حسبما ذكرت افتتاحية في صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية الرسمية قبل وصول السياسي الأمريكي.



وبما أن الصين والولايات المتحدة هما أكبر مصدرين لانبعاثات غازات الدفيئة الضارة بالمناخ، فإنهما تتحملان أيضا "مسؤولية خاصة".