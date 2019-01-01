 غدا.. برنامج واحد من الناس يعيد أم إلى أسرتها بعد 37 عاما - بوابة الشروق
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غدا.. برنامج واحد من الناس يعيد أم إلى أسرتها بعد 37 عاما


نشر في: الأحد 16 يوليه 2023 - 11:04 ص | آخر تحديث: الأحد 16 يوليه 2023 - 11:04 ص

يقدم برنامج "واحد من الناس"، في العاشرة مساء غد الاثنين، على شاشة قناة "الحياة"، حلقة إنسانية خاصة بعد نجاح الإعلامي عمرو الليثي "مقدم برناج" في إعادة أم إلى أسرتها بعد أن حرمت منهم لمدة 37 عاما.

ويستضيف "الليثي"، خلال الحلقة السيدة ماجدة، التي تكشف عن تفاصيل وأسرار حكاية الأم التي حرمت من رؤية أبنائها لمدة 37 سنة؛ بسبب ظروف كثيرة، فلم تسمع أصواتهم في التليفون أو تطمئن عليهم بأي صورة من الصور، وحرمت تماما من دفء وجودهم في حياتها، وحرم الأبناء من دفء وجودها في حياتهم.

وتتحدث ماجدة، عن لحظة اللقاء مرة أخرى بعد هذه المدة، وكيف كانت مشاعرها.

وعلى جانب آخر، يواصل د.عمرو الليثي سلسلة حلقات أسرار الروح مع الشيخ رمضان عبد الرازق، والإجابة عن أخطر التساؤلات عن الروح، وهل يشترط أن يكون السؤال في المكان الذي تم فيه الدفن، ومتى تعود الروح إلى الجسد.


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