رواية مثيرة للجدل تتسبب في غلق أبواب دار نشر بالجزائر

أعلنت دار نشر جزائرية، اليوم الثلاثاء، انسحابها من النشر وغلق أبوابها على خلفية الجدل الكبير الذي أثارته رواية "هوارية" للكاتبة إنعام بيوض الصادرة عنها.

وجاء في بيان لـ"دار ميم للنشر" على "فيسبوك": "للجزائريين للمثقفين، خاصة للقراء الحقيقيين، والمزيفين للكتّاب، وللكتبة لدور النشر الحقيقيين، وأشباه دور النشر، مضت سنوات من المعافرة، على حلوها ومرّها، حاولت فيها دار ميم للنشر أن تقدم للجزائر عملا ذا قيمة فنية جمالية ومعرفية".

وأضاف البيان: "أصابت وأخطأت (دار ميم للنشر) ككل مجتهد، ولكنها قدمت صورة طيبة للبلاد في كل المحافل، كما يعلم الجميع، لم تطمع في أكثر من ذلك، الحرص على المعنى وجدوى أن تكون في مكان وتعطي وقتك ومالك وانتباهك له.. ولكن لا جدوى ولا معنى من محاربة العبث".

وأعلنت "دار ميم للنشر" انسحابها من النشر اعتبارا من اليوم تاركة "الجمل بما حمل كما فعلت دوما"، موضحة أن "ميم أغلقت أبوابها منذ اللحظة في وجه الريح والنار،..لم نكن إلا دعاة سلم ومحبة ولم نسع لغير نشر ذلك".

ودعت دار النشر إلى الحفاظ "على البلاد من التشتت وعلى الكتاب لأن شعبا يقرأ، شعب لا يستعبد ولا يجوع، سلام للجميع وليهنأ البقية".

وأثارت رواية "هوارية" للكاتبة إنعام بيوض، والحائزة على جائزة آسيا جبار في دورتها السابعة للعام 2024، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرضت لانتقادات لاذعة بسبب وصف البعض ما جاء في مضمونها من كلمات "غير أخلاقية"، فيما اعتبر آخرون أن الروائية ليست الوحيدة التي سافرت بخيالها بعيدا في عالم الرواية.