أونروا: استهداف 5 مدارس تابعة للوكالة في غزة خلال الأيام العشرة الماضية

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن 5 مدارس تابعة للوكالة في غزة، تعرضت للقصف في الأيام العشرة الماضية.

وشددت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الثلاثاء، على أهمية حماية مرافق الأمم المتحدة في جميع الأوقات، وعدم استخدامها لأغراض عسكرية أو قتالية.

وأكدت أن الأشخاص في غزة ليسوا بمأمن أينما ذهبوا، مشددة على أن «شعب غزة هم أطفال ونساء ورجال لهم الحق في الحياة».

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه البري والجوي والبحري على قطاع غزة لليوم الـ284 على التوالي.

وفي مدينة خان يونس، انتشل مسعفون 4 شهداء وثلاثة جرحى من منزل يعود لعائلة أبو طير إثر استهدافه بغارة شنتها طائرات الاحتلال في بلدة عبسان شرق المدينة، ونقلوا إلى مجمع ناصر الطبي، كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها اتجاه بلدة القرارة شمال شرق المدينة.

أما في مدينة رفح، وصل صباح اليوم 4 شهداء منطقة خربة العدس بمدينة رفح إلى مستشفى ناصر بخان يونس، كما نسف جيش الاحتلال مربعات سكنية غرب رفح.

وفي مدينة غزة، انشلت طواقم الإسعاف شهيد وعدد من الجرحى إثر استهداف طائرة حربية لمنزل يعود لعائلة زقوق في مخيم النصيرات وسط القطاع، وشهيد آخر وإصابتان عقب استهداف شقه سكنية في شارع النفق في المدينة.

وتعرضت المنطقة الشرقية من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة لقصف من مدفعية الاحتلال، فيما أطلقت آليات عسكرية للاحتلال النار على منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

Five @UNRWA schools have been hit in the last 10 days.@UN facilities must be protected at all times. They must never be used for military or fighting purposes.



No one is safe in #Gaza, wherever they are. The people of #Gaza are children, women & men who have the right to live. https://t.co/coZdjNllBW