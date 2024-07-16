محافظ كفر الشيخ: إصلاح وإعادة تشغيل معدات نظافة متهالكة بـ23 مليون جنيه

قال اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، إنه تم صيانة وإصلاح وإعادة تشغيل 13 معدة نظافة متهالكة متنوعة المهام، يبلغ سعرها السوقي حالياً أكثر من 23 مليون جنيه، بمركز دسوق، للعمل مجدداً بعد تهالكها وتعرض البعض منها للتكهين والتوقف منذ سنوات، بإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، وذلك حفاظاً على المال العام واستغلال الإمكانات المتاحة وتنميتها.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه جرى الانتهاء من أعمال إصلاح وعمرات جسيمة لـ13 معدة نظافة بتكلفة إجمالية بلغت 4.1 مليون فقط، حيث تم إعادتها مجدداً للعمل بعد توقفها لسنوات، حيث وفرت على الدولة عشرات الملايين التي يمكن استغلالها في مشروعات وخدمات أخرى للمواطنين.

وأكد المحافظ، أن المعدات التي تم الانتهاء من إصلاحها هي 11 جرار نظافة تبلغ تكلفتها الفعلية 10 ملايين جنيه، وقد وصلت لحالة متهالكة وقد تم صيانتها وإعادتها للعمل مجدداً بتكلفة 2.2 مليون جنيه، وسيارتين مكبس تبلغ تكلفتهما الفعلية 13 مليون جنيه، وقد تم صيانتهما وإعادتهما للعمل مجدداً بتكلفة 1.9 مليون جنيه.

وشدد المحافظ، على ضرورة الاستفادة القصوى من كل الإمكانات المتاحة والحفاظ على المال العام والحرص على صيانة المعدات بصفة دورية لكي لا تتهالك، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بكثيف مجهوداتهم لإصلاح المعدات المتوقفة ورفع كفاءة المعدات التي تعمل حالياً، وذلك للحفاظ على المال العام واستمرار جهود محافظة كفر الشيخ برفع كفاءة منظومة النظافة العامة لتحسين البيئة وتلبية احتياجات أهالينا بكل مراكز ومدن المحافظة.