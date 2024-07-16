شدد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير النقل والصناعة، على أهمية قرار جعل العمل في هيئة التنمية الصناعية ستة أيام بدلًا من خمسة.

وقال خلال مقابلة مع قناة إكسترا نيوز، عُرضت مساء الثلاثاء، إن المصانع تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لتحقيق خطتها الإنتاجية.

وشارحًا أسباب اتخاذ القرار، أوضح الوزير أنه لم يتم إصدار التراخيص التي تم التقدم عليها، كما هناك أن مصانع حصلت على تراخيص ولم تبدأ أعمالها، بجانب أنه لم تتم مساعدة المصانع المتعثرة، ما يعني في المجمل أن هناك الكثير من العمل المطلوب داخل الوزارة.

وأوضح أن القرار يعني استدعاء موظفي الهيئة للمشاركة في النهضة الصناعية للدولة، موضحًا أن عمل الستة أيام للهيئة يضمن سرعة إنهاء المشكلات في القطاع.

وأكّد أن معظم الموظفين يتحلون بالوطنية، ويحبون دولتهم ويرغبون في مساعدتها، ويقبلون على أي عمل وطني من شأنه أن يساهم في الارتقاء بالصناعة، على النحو الذي سيقود لاحقا للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

ولفت إلى العمل على صرف حوافز للموظفين مقابلهم الإضافي ونظير إنتاجهم، مؤكدا أن قراره حظي بترحيب واسع من الموظفين.

ونوه بأن هناك مرونة في هذا الأمر، حيث تتم مراعاة الموظف الذي لا تناسب ظروفهم العمل لوقت إضافي بعد ساعات العمل السبعة، أو الموظف غير القادر على العمل يوم السبت لحين توفيق أوضاعه، معقبا: «الموضوع مش قطع رقبة.. هو إقناع واقتناع من الطرفين».

وكان الوزير قد وجه بأن تكون أيام العمل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية من السبت إلى الخميس بدلًا من الأحد الى الخميس لإعطاء مساحات زمنية أكبر لاستقبال المستثمرين والمصنعين والتسهيل عليهم.