ألمانيا تحظر مجلة كومباكت اليمينية المتطرفة

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حظرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر مجلة "كومباكت" التي صنفتها أجهزة المخابرات على أنها يمينية متطرف

وقالت وزارة الداخلية صباح اليوم الثلاثاء، إنه قد تم أيضا حظر شركة "كونسبت فيلم" للإنتاج.

وجاء في بيان الوزارة أن الشرطة بدأت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم في مداهمة مباني المجلة ومنازل الأطراف الفاعلة الرئيسية والإدارة والمساهمين في ولايات براندنبورج وهيسن وساكسونيا وساكسونيا أنهالت، لمصادرة الأصول والأدلة.

وبررت فيزر الحظر، حيث قالت إن "كومباكت" هي "الناطقة الرئيسية باسم المشهد اليميني المتطرف".

وأفادت بـأن "هذه المجلة تحرض على الكراهية ضد اليهود، وضد الأشخاص الذين لديهم تاريخ في الهجرة، وضد ديمقراطيتنا البرلمانية بشكل لا يوصف".

وأضافت وزيرة الداخلية أن الحظر يظهر "أننا نتخذ أيضا إجراءات ضد مشعلي الحرائق الفكرية الذين يؤججون مناخ الكراهية والعنف ضد اللاجئين والمهاجرين، ويريدون هزم دولتنا الديمقراطية".