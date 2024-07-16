بلينكن يؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق يؤمن إطلاق سراح الرهائن ويخفف معاناة الفلسطينيين

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، بمستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، صباح الثلاثاء، أكد بلينكن، خلال اللقاء، التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل.

وناقش بلينكن، مع المسئولين الإسرائيليين خطوات حل القضايا المتبقية في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار، مؤكدًا أهمية التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الرهائن، ويخفف معاناة الشعب الفلسطيني.

وأكد الوزير الأمريكي الحاجة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء غزة، مشيرًا إلى أن «إسرائيل عليها اتخاذ خطوات أخرى للحد من الخسائر بين صفوف المدنيين».

كما ناقش أهمية تجنب المزيد من التصعيد على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، والتوصل إلى حل دبلوماسي يسمح للعائلات الإسرائيلية واللبنانية بالعودة إلى ديارها.