مكتب التحقيقات الفيدرالي ينجح في فتح هاتف منفذ محاولة اغتيال ترامب

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عن نجاحه في فتح هاتف منفذ محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وجاء في بيان للوكالة عبر موقعها الرسمي، نقلته فضائية «الشرق» للأخبار، أن خبراء التقنية بالمكتب تمكنوا من النفاذ إلى هاتف توماس ماثيو كروكس، ويواصلون تحليل الأجهزة الإلكترونية الخاصة به.

ولم تكشف الوكالة عن نوع الهاتف أو طبيعة قفل الشاشة أو الطريقة التي استخدمتها الوكالة لاختراقه.

وأفاد المسئولون في وقت سابق، بأن هاتف كروكس، قد أُرسل إلى مختبر الوكالة في كوانتيكو بفيرجينيا ليتم فتحه.

وقُتل كروكس، البالغ من العمر 20 عاماً والمقيم في بيتيل بارك، بنسلفانيا، برصاص عملاء الخدمة السرية على سطح مبنى يبعد مئات الأمتار عن ترامب، بينما كان الرئيس السابق يتحدث في تجمع انتخابي بمقاطعة باتلر القريبة، السبت.

وقالت الوكالة إنها لم تحدد بعد دافع كروكس وراء الواقعة، والتي أُصيب فيها ترامب بطلق ناري في أذنه، وسقط فيها شخص واحد وأُصيب اثنان آخران بجروح خطيرة.

وأضافت الوكالة أن التحقيق «لا يزال في مراحله الأولى»، لكنه لا يزال يُعتبر «إرهاباً محلياً محتملاً».

وأشارت إلى أنها أكملت تفتيش مقر إقامة كروكس وسيارته، وأجرت «ما يقرب من 100 مقابلة مع أفراد إنفاذ القانون، والمشاركين في الحدث، وشهود آخرين».

وتتضمن الأدلة المحتملة الأخرى: «مئات المواد الإعلامية الرقمية التي تشمل صوراً ومقاطع فيديو تم التقاطها في موقع الحادث، وما زلنا نراجعها»، بحسب FBI.