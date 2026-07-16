الاتحاد الأوروبي يقبل التعديلات التي اقترحها ماسك على إكس

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أنه في أعقاب فرض غرامة بملايين اليورو بسبب انتهاك قواعد التكتل، قبلت المفوضية الأوروبية بالتعديلات التي اقترحتها منصة "إكس" الإلكترونية التابعة لإيلون ماسك في الوقت الحالي.

وأعلنت المفوضية الأوروبية أن الإجراءات المصرح بها ستتيح قدرا أكبر من الشفافية على الشبكة الاجتماعية وتمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح.

وصدر أمر للشركة الأمريكية بدفع 120 مليون يورو (7ر137 مليون دولار) بسبب الافتقار للشفافية في موقع "إكس" بموجب قانون الخدمات الرقمية التابع للاتحاد الأوروبي.

وتركزت الغرامة على ما وصفه الاتحاد بالمصادقة المضللة على حسابات المستخدمين، والتي يشار إليها بعلامة التحقق البيضاء على خلفية زرقاء.

وبعد استحواذه على "منصة تويتر"، السابقة، أعاد ماسك تسميتها "إكس" وقدم نظاما يحصل بموجبه جميع المشتركين الذين يدفعون رسوما على علامة التحقق، بدلا من قصرها على المستخدمين الذين تتحقق الشركة من هوياتهم.

وترى بروكسل أن هذا يتعارض مع قواعد الاتحاد الأوروبي.

وعقب فرض الغرامة، أوضحت "إكس" علنا أن علامة التحقق لم تعد تعني التحقق من هوية المستخدم. وأصبحت المنصة تصفها الآن بأنها علامة اشتراك "بريميوم".