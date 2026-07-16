استطلاع: الصين تتفوق على أمريكا في نظرة الشعوب عالميا

أظهر استطلاع حديث أجراه مركز بيو للأبحاث أن العالم نظر لسنوات إلى الولايات المتحدة بصورة أكثر إيجابية من الصين، إلا أن هذه الصورة انقلبت هذا العام لصالح بكين، في تحول لافت عزاه الاستطلاع جزئيا إلى التوترات بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وحلفاء الولايات المتحدة.

وأظهر الاستطلاع أن عددا أكبر من الأشخاص ينظرون بإيجابية إلى الصين مقارنة بالولايات المتحدة في 25 من أصل 36 دولة وإقليما شملها المسح، من بينها كندا والمكسيك. وأُجري الاستطلاع خلال الفترة من فبراير إلى مايو، وهي الفترة التي شنت فيها الولايات المتحدة وإسرائيل حربا ضد إيران.

ووفقا للنتائج التي نُشرت الأربعاء، لا تزال الولايات المتحدة تحظى بصورة أكثر إيجابية من الصين في ست دول فقط.

كما أبدى المشاركون في 22 من أصل 36 دولة وإقليما نظرة أكثر إيجابية إلى الرئيس الصيني شي جين بينج مقارنة بترامب، بما في ذلك في كندا والمكسيك وقوى أوروبية كبرى مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، رغم أن مستويات الثقة في الرجلين ظلت منخفضة في العديد من الدول.

وقالت لورا سيلفر، المديرة المشاركة لأبحاث الاتجاهات العالمية في مركز بيو وأحد معدي الدراسة، إن هذه هي المرة الأولى خلال نحو 20 عاما من تتبع المركز لآراء الشعوب عالميا التي تُنظر فيها إلى الصين بصورة أكثر إيجابية من الولايات المتحدة. وأضافت أن الانطباعات عن بكين وواشنطن كانت متقاربة في بعض الفترات، لكنها لم تمل بوضوح لصالح الصين كما يحدث الآن.

وأضافت سيلفر أن هذا التحول جاء بعد تراجع تأثير جائحة كوفيد-19 على الرأي العام، بالتزامن مع تدهور النظرة العالمية إلى الولايات المتحدة.

وقالت: "كانت هناك علاقة واضحة بين اندلاع الحرب وبين شعور الناس بأن الولايات المتحدة لم تعد تسهم في تحقيق السلام والاستقرار، وأن ثقتهم في دونالد ترامب تراجعت".

وأضافت أن مطالبة ترامب بالسيطرة على جرينلاند، والعملية العسكرية الأمريكية التي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إضافة إلى طريقة تعامل واشنطن مع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، أسهمت أيضا في تراجع التأييد للولايات المتحدة في العديد من الدول.

وقالت: "قامت الولايات المتحدة خلال الأشهر والسنوات الأخيرة بالكثير من التحركات على الساحة الدولية، لكنها لم تُستقبل بإيجابية على المستوى العالمي".

واختتمت سيلفر بالقول إن الصين، إلى جانب استفادتها من تراجع تأثير ذكريات الجائحة، تبدو أيضا قد استفادت من المقارنة مع الولايات المتحدة.

-هذا الخبر من وكالة أسوشيتد برس (أ ب) ترجمه من الإنجليزية محرر من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) يعمل بالقاهرة.