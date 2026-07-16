جامعة الأقصر تعلن بدء التسجيل لاختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة غدا

أعلنت جامعة الأقصر، بدء التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكلية الفنون الجميلة للعام الجامعي 2026/2027، اعتبارًا من غدٍ الجمعة، ويستمر حتى الخميس 6 أغسطس، وفقًا للجدول الزمني الذي أقرته وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، على أن تبدأ الاختبارات داخل الكلية يوم الأحد من الأسبوع المقبل.

وأوضحت الجامعة، في بيان اليوم الخميس، أن التسجيل يتم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، من خلال إدخال الرقم القومي ورقم الجلوس، واختيار كلية الفنون الجميلة ونوع الاختبار، ثم سداد الرسوم إلكترونيًا وطباعة إيصال التسجيل المتضمن موعد ومكان أداء الاختبار.

وشددت الجامعة، على ضرورة إحضار أصل رقم الجلوس وصورة منه، وصورة شخصية حديثة عند التوجه لأداء الاختبار.

وأكدت الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل، رئيس الجامعة، انتهاء الجامعة من جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب، بما يضمن انتظام سير اختبارات القدرات، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تقتصر على طلاب الثانوية العامة المصرية، بينما سيتم إعلان مواعيد اختبارات الحاصلين على الشهادات المعادلة ودبلومات المعاهد والمدارس الفنية لاحقًا.