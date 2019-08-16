 بالفيديو.. شاهد اللقطات الأولى من موقع عملية الدهس بالضفة الغربية - بوابة الشروق
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بالفيديو.. شاهد اللقطات الأولى من موقع عملية الدهس بالضفة الغربية

نور رشوان
نشر فى : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 6:17 م | آخر تحديث : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 6:17 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الجمعة، مقطع فيديو من موقع عملية الدهس التي تمت بالضفة الغربية.
وأسفرت عملية الدهس هذه عن إصابة مستوطن ومستوطنة بجروح، فيما استشهد منفذها، بعد إطلاق النيران عليه.

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