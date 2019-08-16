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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الجمعة، مقطع فيديو من موقع عملية الدهس التي تمت بالضفة الغربية.وأسفرت عملية الدهس هذه عن إصابة مستوطن ومستوطنة بجروح، فيما استشهد منفذها، بعد إطلاق النيران عليه.