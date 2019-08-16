الصين تهدد بإخماد احتجاجات هونج كونج وترامب يدعو للحوار

شرطة هونج كونج تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع ضد محتجين أثناء اشتباك في منطقة شام شوي في هونج كونج يوم الأربعاء. تصوير: تايرون سيو - رويترز.

استعدت هونج كونج لمزيد من المظاهرات الحاشدة في مطلع الأسبوع حتى بعدما حذرت الصين من أنها قد تستخدم سلطتها في إخماد الاحتجاجات وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الصيني شي جين بينغ على لقاء المحتجين بصفة شخصية لنزع فتيل التوتر المستمر منذ أسابيع.

وأجرى مئات من الشرطة المسلحة الصينية يوم الخميس تدريبات في استاد رياضي في مدينة شنتشن المتاخمة لهونج كونج بعد أن قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ”تشعر بقلق عميق“ بشأن التحركات، الأمر الذي أثار مخاوف من أن القوات قد تستخدم لتفريق الاحتجاجات.

وأدت مصادمات عنيفة على مدى عشرة أسابيع بين الشرطة والمحتجين إلى دخول هونج كونج في أسوأ أزماتها منذ عودتها من الحكم البريطاني إلى الصين عام 1997 ويمثل هذا أكبر تحد لشي منذ أن جاء إلى السلطة قبل سبع سنوات.

وقالت الجبهة المدنية لحقوق الإنسان، التي نظمت مسيرات تضم مليون شخص في يونيو حزيران، إنها ستنظم احتجاجا آخر يوم الأحد.

وأصدر سفير الصين في لندن تحذيرا شديدا، قائلا إن بكين قد تستخدم سلطتها لقمع احتجاجات هونج كونج إذا تدهور الوضع أكثر.

وقال ليو شياو مينغ للصحفيين ”الحكومة المركزية لن تقف مكتوفة الأيدي. لدينا حلول كافية وسلطة كافية ضمن حدود القانون الأساسي لقمع أي اضطرابات سريعا“ في إشارة إلى دستور هونج كونج الذي ينص على أن حكومة هونج كونج يمكنها أن تطلب من الحامية الصينية في المدينة المساعدة في حفظ النظام.

وقال ليو ”حكومة الصين المركزية لن تسمح مطلقا لثلة من المجرمين بجر هونج كونج إلى طريق خطير وهاوية خطيرة“.

وحث ترامب شي على لقاء المحتجين في هونج كونج بنفسه، قائلا إن ذلك سيضع حدا للتوتر الذي يهيمن على المدينة منذ أسابيع.

وكتب ترامب على تويتر ”إذا التقى الرئيس شي مباشرة وشخصيا بالمحتجين، فستكون هناك نهاية سعيدة لمشكلة هونج كونج. ليس لدي أدنى شك!“.

جاءت تغريدة ترامب بعد يوم من ربطه اتفاقا للتجارة مع الصين بالوصول إلى حل إنساني للاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع في هونج كونج.

ويأتي هذا الموقف الذي يبدو أكثر حزما بعد نقاش داخلي في كل من البيت الأبيض ووزارة الخارجية بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة تبدي ضعفا ظاهرا بينما يستعد الصينيون لحملة قمع.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان يوم الخميس إن بكين أخذت بعين الاعتبار تعليق ترامب عن أنها بحاجة لحل الأزمة في هونج كونج بنفسها.

وكان ترامب قد قال الشهر الماضي إن شي تصرف ”بشكل مسؤول للغاية“ في التعامل مع الاحتجاجات.