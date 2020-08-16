نائب محافظ قنا: تلقينا 20 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء

قال حازم عمر، نائب محافظ قنا، إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء بلغ 20 ألف طلب، مشيرًا إلى تقدم عدد كبير من المواطنين؛ لسداد مبلغ جدية التصالح، خلال الفترة الماضية.

وأضاف «عمر» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح يرجع إلى إقبال المواطنين على التصالح في مخالفات البناء.

وأكد أن المحافظة تعمل على تذليل العقبات للمواطنين الجادين في تقديم المستندات للتصالح في المخالفات، مشيرًا إلى أن المخالفات المرصودة ليست مخالفات صارخة للغاية.

وأشار نائب محافظ قنا إلى أن المواطنين لديهم رغبة في دفع المبالغ، قائلًا إن الوحدات المحلية تعمل في أيام العطلة، إضافة إلى المرور على الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية للتأكد من سير العمل.

ووافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، تبدأ اعتباراً من اليوم السبت 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقب

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