محافظ الدقهلية: تحصيل 207 مليون جنيه من مصالحات مخالفات البناء

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن المحافظة اتخذت قرارًا بعمل تخفيض من 10 لـ20% على أسعار مصالحات مخالفات البناء، مؤكدًا فاعلية هذا القرار بشكل كبير.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية «الأولى»، مساء السبت، أنه جرى تقسيم المخالفات إلى ثلاث مستويات في كل منطقة، سواء المدن أو القرى، حسب عرض الشارع، ذاكرًا أنه تم تحصيل 207 مليون جنيه من مصالحات مخالفات البناء.

وأشار إلى أنه تم تقديم 64 ألفًا و794 طلب للتصالح حتى الآن، مضيفًا أن 55% من طلبات التصالح جاءت بعد إعلان التخفيض على التصالح خلال الـ19 يومًا الماضية.

وعن مالك الشقة في الدور المخالف، أوضح أن الدولة تتعامل مع صاحب العقار نفسه، على أن يتعامل هو مع سكان عقاره بالطرق التي يرغبون بها.

ووافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، تبدأ اعتباراً من اليوم السبت 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل.