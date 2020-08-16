انطلاق المؤتمر الخليجي الأول لدعم البيئة الابتكارية وريادة الأعمال 28 أغسطس

أعلنت رئيس المؤتمر الأول الافتراضي لدعم البيئة الابتكارية وريادة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي الدكتورة هنادي المباركي، انطلاق فعاليات المؤتمر يوم 28 أغسطس الجاري، بمشاركة واسعة من مختلف الدول الخليجية عبر منصة (زووم).

وقالت المباركي -في بيان صحفي- إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز مناخ ريادة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، وتفعيل دور المجتمع بأنشطة الابتكار ودعم الممارسين وأصحاب القرار بشكل شامل؛ للوصول إلى النمو الذكي وتمكين البيئة الابتكارية وريادة الأعمال، وتسريع التأثير الاجتماعي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، من خلال اللقاءات والمؤتمرات.

وأضافت أن المؤتمر يعد فرصة للأكاديميين والممارسين والاستشاريين من المشاركين في إدارة وتطوير الابتكار وريادة الأعمال في القطاعين الحكومي والخاص لتبادل الأفكار والمعرفة، موضحة أنه يتناول عددا من المحاور المهمة، منها بيئة ريادة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي: أفضل التطبيقات العملية، بيئة الابتكار، والخدمات الافتراضية لبرامج الابتكار وريادة الأعمال بعد جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعربت المباركي عن أهمية التوصل إلى أفضل التطبيقات العملية الناجحة لدول مجلس التعاون الخليجي لدعم المبادرات التي تتبناها الحكومات الخليجية عبر برامج حاضنات الأعمال، مسرعات الأعمال وبرامج نقل وتسويق التكنولوجيا والحدائق التكنولوجية، برامج الابتكار وريادة الأعمال، كيفية توفير البيئة المناسبة للتغلب على التحديات المستقبلية في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتسليط الضوء على أهمية الدور المحوري لمراكز الابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة التكنولوجية في دعم التنويع الاقتصادي بالدول الخليجية.

ولفتت إلى أن المؤتمر يسلط الضوء على مجموعة من الموضوعات المرتبطة بمنظومة ريادة الأعمال والابتكار في دول المجلس، بما في ذلك القرارات الحكومية، المبادرات التحفيزية، الاعتماد بشكل متزايد على مفهوم العمل عن بعد، والتطورات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الرقمي والنمو الذكي، مشيرة إلى أنه سيخرج عنه توصيات مقترحة من قبل الدول الخليجية المشاركة؛ للوصول إلى أفضل التطبيقات الناجحة، لدعم وتطوير البيئة الابتكارية وريادة الأعمال في الدول الخليجية.