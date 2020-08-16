التعادل الإيجابي يخيم على مواجهة بيراميدز والطلائع

تعادل فريق بيراميدز مع نظيره طلائع الجيش بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الأسبوع الـ19 من الدوري.

ورفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 36 في المركز الثالث، بينما رفع الطلائع رصيده إلى النقطة 18 في المركز الرابع عشر.

افتتح ناصر منسي التسجيل لطلائع الجيش في الدقيقة الأولى من زمن اللقاء، وهو ثان أسرع هدف في الدوري هذا الموسم بعد هدف محمد بسيوني لاعب إنبي.

وتقدم طلائع الجيش عن طريق ناصر منسي في الدقيقة الأولى من زمن اللقاء، وبعد ربع ساعة احتسب محمد معروف ركلة جزاء لبيراميدز وعاد لتقنية الفيديو للتأكد من صحتها، واحتسبها بعد ذلك لينفذها عبدالله السعيد ولكنه يفشل في وضعها داخل الشباك بعدما تصدى لها بالمرصاد محمد بسام حارس الطلائع.