أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، قتل جنود الاحتلال الإسرائيلي أربعة شبان في مدينة ومخيم جنين اليوم الاثنين، مطالبًا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بإدانة الجريمة البشعة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وذلك في ضوء تصاعد وتيرة عمليات القتل التي تستهدف الشبان والأطفال.

وحذر أشتية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - من التداعيات الخطيرة لسياسات القتل والتطهير العرقي وهدم البيوت والاستيلاء على أملاك المواطنين التي شهدت تصاعدا خطيرا في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أنه سيتم رفع كل تلك الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، لتضاف إلى ملف الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.