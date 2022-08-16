كوريا والولايات المتحدة تطلقان الاستعدادات لتدريبات أولتشي اليوم

بدأت السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، صباح اليوم الثلاثاء، تدريبات لإدارة الأزمات، في إطار التحضير لمناورات "أولتشي فريدوم شيلد" (درع الحرية أولتشي)، التي من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل، بحسب ما أوردته شبكة "كيه بي إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية.

وسوف تركز تدريبات إدارة الأزمات التي تستمر أربعة أيام، على الرد الأوليّ من جانب هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، إزاء أي تهديد كبير للأمن القومي، حتى لا يتطور مثل هذا التهديد إلى حرب. وسوف تشمل التدريبات مساعدة من فريق استجابة حكومي بحيث يمكن تنفيذ التدابير التي تشمل السياسة والمعلومات والاقتصاد، في حالة حدوث أزمات.

وسوف تنطلق مناورات "اولتشي" لهذا العام يوم الاثنين المقبل وتستمر حتى الاول من سبتمبر.

وتخطط وزارة الدفاع الكورية لتعزيز قدرة البلاد على التعامل مع حالة حرب شاملة وتطبيق سيناريوهات في التدريبات تضع في الاعتبار النزاعات الدولية والتهديدات الموجهة للبنية التحتية.

وكان مسؤولون قالوا في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن القوات الكورية الجنوبية والأمريكية تعتزم إجراء تدريبات أولية هذا الأسبوع قبل تدريباتها السنوية المشتركة التي تشمل مناورات ميدانية، وسط اهتمام شديد باحتمال قيام كوريا الشمالية بعمل استفزازي ردا على ذلك.

وأكدت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أن التدريبات المنتظمة ذات طابع دفاعي لأنها تهدف إلى تعزيز الاستعداد القتالي المشترك للحلفاء.

جدير بالذكر أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أجرتا مناورات دفاع صاروخي ثلاثية، شاركت فيها اليابان أيضا، في المياه القريبة من هاواي في وقت سابق من هذا الأسبوع.