 وزير الدفاع الروسي يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة الوضع بمحطة زابوروجيه النووية في أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الدفاع الروسي يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة الوضع بمحطة زابوروجيه النووية في أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 16 أغسطس 2022 - 8:19 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 أغسطس 2022 - 8:19 ص

بحث وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو الوضع في محطة زابوروجيه النووية بجنوب أوكرانيا، والتي تسيطر عليها القوات الروسية، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، إلى أن شويجو وجوتيريش "تبادلا كذلك الآراء حول عمل بعثة تقصي الحقائق الخاصة بالحادث في سجن ببلدة يلينوفكا" في دونيتسك ، حيث قتل عدد من الأسرى الأوكرانيين.
وأضافت وزارة الدفاع أن الجانبين ناقشا كذلك مبادرة الأمم المتحدة بشأن تسهيل تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية.


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