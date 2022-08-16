مقتدى الصدر يدعو أنصاره لتأجيل مظاهرات السبت

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دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، أنصاره إلى تأجيل مظاهراتهم المقررة يوم السبت المقبل في العاصمة بغداد.

جاء ذلك في ظل دعوات لاحتجاجات مقابلة من جانب أنصار الإطار التنسيقي، وسط احتدام الخلافات بين الطرفين بسبب تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.

ونشر الصدر بيانا، نقله موقع "السومرية نيوز" اليوم الثلاثاء، قال فيه: "مستمرون بالإصلاح ومستمرون بالثورة".

وأضاف: "إذا كنتم تراهنون على حرب أهلية فأنا أراهن على الحفاظ على السلم الأهلي.. وسيبقى الشعب على اعتصامه حتى تحقيق مطالبه".

وتابع: "لكنني حبًا بالعراق وعشقًا لشعبه ومقدساته.. أعلن تأجيل موعد تظاهرة يوم السبت إلى إشعار آخر، لكي أفشل مخططاتكم الخبيثة ولكي لا أغذي فسادكم بدماء العراقيين".

ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري، في وقت سابق، احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.

وصرح النائب البرلماني العراقي سالم العنبكي، بأنه يجب التنازل عن سقف المطالب العالية من أجل حل الأزمة في العراق.

وأكد العنبكي، اليوم الثلاثاء، أن جولة هادي العامري رئيس تحالف الفتح كانت لتقريب وجهات النظر.

وأشار إلى أن جولة العامري كانت بداية لجولات أخرى للم الشمل والوصول إلى حل يرضي الجميع.