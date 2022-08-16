قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه كان هناك مساع لتقريب وجهات النظر والصلح بين الكابتن محمود الخطيب والمستشار مرتضى منصور، مؤكدًا أنهم «أناس عقلاء وكبار ويحبون بلدهم».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «ناس طلبت مجموعة تتدخل، قلنا إحنا مش فاضيين سيبونا نركز في شغلنا، والمعنيون في الوسط الرياضي يتدخلوا، ولو إحنا في الآخر اتطلب مننا نهدي ده أو ده ونعمل لمصلحة بلدنا والنادي الأهلي والزمالك نتدخل».

ولفت إلى أنه أرسل رسالة إلى الحاج جمال الجارحي، يطلب منه التدخل لتهدئة الموضوع بين رئيسي النادي الأهلي والزمالك، متابعًا: «دول إخوات، رحنا أو جينا دول مصريين، محدش يقول أنت زملكاوي وده أهلاوي».

وتابع: «أنا وزير مصري حتى النخاع أحب كل الشعب وأخدم كل المصريين سواء أهلاوية أو زملكاوية أو صعايدة.. والله العظيم لم أسيء للأهلي أو أي أهلاوي، ولا أقدر أسيئ له، هو نادٍ مصري على الرأس والعين وله جماهير عريضة، لا يمكن يحصل الكلام ده».