الزمالك يحسم موقف محمود علاء من الرحيل بنهاية الموسم

حسم أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، موقف محمود علاء، مدافع الأبيض، من الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وقال أمير، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "صدى البلد": «مشاركة محمود علاء من عدمها في يد المدير الفني، وهو الذي يرى التشكيل الامثل بالنسبة له».

وأضاف: «علاء كان يشارك على مدار الـ5 سنوات الماضية وارد أن يغيب عنه التوفيق هذا الموسم، وفي نهاية الموسم يأتي عروض لبعض اللاعبين، ويكون القرار مشترك بين النادي واللاعب».

وأتم: «ما زالنا ننافس على الدوري ولم نستقبل أي شيء رسمي بشأن مباراة السوبر المصري السعودي، وحال فوزنا بالدوري فنحن مرحبين بالمشاركة، وإذا شاركنا في أي بطولة فمن المؤكد أن فيريرا سيلعب على اللقب».